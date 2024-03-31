В Дагестане в ходе КТО задержали трех боевиков, планировавших теракты
Происшествия
31.03.2024 10:15
В ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске задержали трех преступников, которые планировали совершить террористические преступления, сообщает Информационный центр НАК.
Утром 31 марта вооруженные лица, причастные к террористической деятельности, были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах в Махачкале и Каспийске.
Чтобы обеспечить безопасность жителей, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Жителей близлежащих домов эвакуировали, пишет RT.
При осмотре мест задержания силовики обнаружили оружие, боеприпасы и готовую к применению самодельную бомбу, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Читайте также: что такое режим контртеррористической операции простыми словами.