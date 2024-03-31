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В Дагестане в ходе КТО задержали трех боевиков, планировавших теракты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dagestane-v-hode-kto-zaderzhali-treh-boevikov-planirovavshih-terakty
В Дагестане в ходе КТО задержали трех боевиков, планировавших теракты
В Дагестане в ходе КТО задержали трех боевиков, планировавших теракты

В ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске задержали трех преступников, которые планировали совершить террористические преступления, сообщает Информационный центр НАК.

Утром 31 марта вооруженные лица, причастные к террористической деятельности, были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах в Махачкале и Каспийске.

Чтобы обеспечить безопасность жителей, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Жителей близлежащих домов эвакуировали, пишет RT.

При осмотре мест задержания силовики обнаружили оружие, боеприпасы и готовую к применению самодельную бомбу, сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Читайте также: что такое режим контртеррористической операции простыми словами.

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