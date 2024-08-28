В Чистяковской Роще Краснодара проведут инклюзивный праздник «Город дружбы»

Праздник организует общественная организация «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, «Дети Лучики».

Гостями «Города дружбы» могут стать все желающие. Их ждут мастер-классы, выставка работ детей с синдромом Дауна, тематические площадки, конкурсы с аниматорами, благотворительная ярмарка, а также концерт, в котором примут участие коллективы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник состоится 7 сентября в Чистяковской Роще в 10:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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