Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Чистяковской Роще Краснодара проведут инклюзивный праздник «Город дружбы»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-chistyakovskoj-roshhe-krasnodara-provedut-inklyuzivnyj-prazdnik-gorod-druzhby
В Чистяковской Роще Краснодара проведут инклюзивный праздник «Город дружбы»
Фото Александра Райко

Праздник организует общественная организация «Центр поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, «Дети Лучики».

Гостями «Города дружбы» могут стать все желающие. Их ждут мастер-классы, выставка работ детей с синдромом Дауна, тематические площадки, конкурсы с аниматорами, благотворительная ярмарка, а также концерт, в котором примут участие коллективы детей с ограниченными возможностями здоровья.

Праздник состоится 7 сентября в Чистяковской Роще в 10:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: фонд «Семьи Юнановых» провел инклюзивный мастер-класс.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях