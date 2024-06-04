В Брюховецком районе прошел благотворительный футбольный матч «Игра добра»

Матч организовали в поддержку детских домов Херсона. Его провели на стадионе «Атлант».

На игру медийной команды «Станица» и сборной района «Бухара» — это ее неофициальное название — пришли посмотреть более 2 тыс. болельщиков. Такая поддержка землякам нужна, как никогда, ведь соперники подобрались серьезные.

В составе медийной команды «Станица» играли ветераны Российской премьер-лиги: Максим Бузникин, Андрей Ещенко, Андрей Синицын, а также кубанские телеведущие и КВНщики. Честь Брюховецкого района защищали депутаты Госдумы, ЗСК и представители администрации муниципалитета.

«Сегодня наши неравнодушные жители помимо того, что могут посмотреть достаточно хороший футбольный матч, но и могут оказать содействие. Сегодня, напоминаю, мы проводим благотворительный матч», — говорит глава Брюховецкого района Сергей Ганжа.

Благодаря «Фонду содействия развитию Брюховецкого района» и болельщикам удалось собрать более полумиллиона рублей. Эти деньги направят в Алешкинский детский дом-интернат и Дом ребенка Херсонской области.

«Отличный футбольный праздник. Я люблю такие мероприятия, уже не раз участвовал в них. Мое мнение: благотворительное дело — оно само по себе благое. Когда меня позвали сюда, я не раздумываясь поехал, чтобы поучаствовать в замечательном матче. Спорт объединяет», — делится шестикратный чемпион России по футболу Максим Бузникин.

Игра завершилась со счетом 7:7.