В Ботаническом саду Краснодара посетители вытоптали сотни тюльпанов ради фото

Сотни цветов, высаженных в Ботаническом саду Краснодара, оказались растоптаны. Посетили, делая фотографии, ходили прямо по цветочному полю, оставляя за собой тропы.

«Ботанический сад сегодня буквально цветет и пахнет. Целое море тюльпанов белого, желтого, красных цветов радуют краснодарцев своей красотой и ароматом уже неделю. Здесь высадили около 150 тыс. цветов. Гулять по тротуарам, наслаждаясь такой картиной, делая фото — одно удовольствие. Однако, это место слишком притягивает к себе краснодарцев, из-за чего страдают цветы. В погоне за самым уникальным снимком для соцсетей люди заходят прямо в посадку тюльпанов, топчут их и разрушают уникальную композицию. Накануне даже пришлось закрыть ботанический сад, чтобы привести все в порядок», — рассказывает корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

Сад вновь открыли 11 апреля. Но краснодарцы вновь повредили цветы — видны обломанные стебли и упавшие бутоны. За это может последовать наказание — по словам юристов, порча клумб приравнивается к вандализму, а штраф конкретно за порчу цветов составляет от 500 до 1 тыс. рублей. В особых случаях даже грозит арест на 15 суток.

«Наказание людей, видимо, не останавливает. Пока мы здесь работали, повстречали нескольких краснодарцев в посадке тюльпанов», — говорит журналист телеканала «Кубань 24».

Не все портят цветы: большинство горожан призывают окружающих не портить клубы. Тюльпановое поле — это своего рода произведение искусство. И в наших же силах сделать так, чтобы кубанскую столицу называли не только маленьким Парижем, но и городом цветов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 150 тыс. тюльпанов распустились в Ботаническом саду КубГАУ.

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