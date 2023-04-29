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В больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились почти 450 человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitsy-krasnodarskogo-kraya-s-ukusami-kleshhej-obratilis-pochti-450-chelovek
В больницы Краснодарского края с укусами клещей обратились почти 450 человек
Фото Erik Karits, pexels.com

По состоянию на 29 апреля с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 442 жителя края. Из них почти половина — дети до 14 лет.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года число обращений в медицинские учреждения увеличилось более чем в два раза.

В Краснодарском крае пункты по приему и проведению исследований клещей на возбудителей боррелиоза расположены в Новороссийске, Армавире, Абинске Сочи и Краснодаре, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Краснодарского края.

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