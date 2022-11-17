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В Белореченском районе пьяный мужчина разнес букмекерскую контору и загнал администратора в шкаф

Происшествия
17.11.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belorechenskom-rajone-pyanyj-muzhchina-raznes-bukmekerskuyu-kontoru-i-zagnal-administratora-v-shkaf
В Белореченском районе пьяный мужчина разнес букмекерскую контору и загнал администратора в шкаф
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На 30-летнего жителя Белореченского района завели уголовное дело за повреждение чужого имущества, грабеж и угрозу убийством.

По данным следствия, мужчина пришел в букмекерскую контору в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он повредил имущество на сумму порядка 52 тыс. рублей и похитил из кассы 3 тыс. рублей. Мужчина угрожал убийством администратору металлической вешалкой для верхней одежды. Спасаясь от нападавшего, женщина спряталась в вещевом шкафу. Там она оставалась до приезда полиции.

Злоумышленника задержали. Деньги, похищенные из кассы, вернули администрации заведения. Правоохранители предъявили подозреваемому обвинение по трем статьям. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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