В Белореченском районе пьяный мужчина разнес букмекерскую контору и загнал администратора в шкаф

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На 30-летнего жителя Белореченского района завели уголовное дело за повреждение чужого имущества, грабеж и угрозу убийством.

По данным следствия, мужчина пришел в букмекерскую контору в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он повредил имущество на сумму порядка 52 тыс. рублей и похитил из кассы 3 тыс. рублей. Мужчина угрожал убийством администратору металлической вешалкой для верхней одежды. Спасаясь от нападавшего, женщина спряталась в вещевом шкафу. Там она оставалась до приезда полиции.

Злоумышленника задержали. Деньги, похищенные из кассы, вернули администрации заведения. Правоохранители предъявили подозреваемому обвинение по трем статьям. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодаре пьяный грабитель сбежал из ломбарда с телефоном, выломав дверь.