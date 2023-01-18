В баню нельзя: врач рассказала, как мыться при простуде

Распространенное мнение о том, что баня полезна при простуде, по словам специалистов, является ошибочным. Также во время болезни и сразу после нее не стоит принимать горячую ванну.

Врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала, чем может навредить горячая вода и пар, и как можно мыться при простуде.

«Мыться нужно, ежедневный душ необходим человеку вне зависимости от того, болеет он или нет. Когда есть температура, банальные гигиенические процедуры нужно соблюдать, но поход в баню или горячая ванна могут только навредить, это лишняя нагрузка на организм. Париться сразу после болезни, чтобы изгнать токсины, тоже не стоит. Тут есть риск сначала распариться, а потом переохладиться, что приведет к повторному заболеванию», — сказала Игнатикова.

Отправиться в баню или принять ванну, по ее словам, можно не раньше, чем через две недели после выздоровления. Пока организм не восстановился полностью, не стоит подвергать его лишним нагрузкам, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: терапевт рассказала, кому противопоказаны Крещенские купания.