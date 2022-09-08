В Азовском море обнаружили гигантских медуз весом более 10 килограммов

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Крупных медуз вида корнерот обнаружили в Таганрогском заливе ученые Азовского НИИ Рыбного Хозяйства. Отдельные экземпляры достигали веса 10 кг и 60 см в диаметре.

Ученые отметили, что медузы не представляют опасности для человека. Однако являются угрозой для запасов рыбы в Азовском море. Здесь встречается два вида медуз — корнерот и аурелия. При этом они не живут здесь постоянно. Медузы приплывают ранней весной из Черного моря через Керченский пролив и образуют сезонные популяции.

Питаются медузы тем же, что едят основные промысловые виды рыб: хамса и тюлька. Такая конкуренция ведет к снижению запаса рыбы.

Гигантских корнеротов в период с 16 по 31 августа обнаружили в центральной, восточной и северной частях Азовского моря. При этом численность медуз там была низкой. В западной и южной частях Азовского моря медуз было заметно больше. Но максимальный размер отдельных особей не превышал 20 см, а вес — 1 кг.

«Средняя плотность корнерота в Азовском море в августе 2022 года была ниже, чем в прошлом году. Учитывая, что корнерот — теплолюбивая медуза, активно развивающаяся только при температуре воды выше +25 градусов, а особенности нынешнего года заключались в затяжной весне и позднем прогреве воды, то распределение и размерная структура популяции корнерота летом 2022 года хоть и необычны, но вполне объяснимы», — сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

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