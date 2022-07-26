На побережье Азовского моря до 27 июля ожидается сильный дождь и шторм
Происшествия
26.07.2022 21:59
По прогнозу синоптиков, до конца суток 26 июля и утром 27 июля в восточной половине Азовского моря, в том числе в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
Видимость ухудшится до 1-2 км. Высота волн в открытой части моря составит 0,8-1,3 м. В связи с непогодой объявили штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Жителей и гостей Темрюкского, Ейского и Приморского-Ахтарского районов просят внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры предосторожности, находясь у берега Азовского моря.
Читайте также: в Краснодарском крае до 27 июля ожидаются сильные дожди, смерчи и подъем воды в реках.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
- Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ