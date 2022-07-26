На побережье Азовского моря до 27 июля ожидается сильный дождь и шторм

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По прогнозу синоптиков, до конца суток 26 июля и утром 27 июля в восточной половине Азовского моря, в том числе в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Видимость ухудшится до 1-2 км. Высота волн в открытой части моря составит 0,8-1,3 м. В связи с непогодой объявили штормовое предупреждение, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Жителей и гостей Темрюкского, Ейского и Приморского-Ахтарского районов просят внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры предосторожности, находясь у берега Азовского моря.

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