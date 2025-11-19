В Азово-Черноморском бассейне продолжат вести учет улова на бумаге из-за РЭБ

Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект о внесении изменения в статью 66 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Согласно тексту проекта закона, до 1 января 2027 года продлевается особый порядок ведения рыболовного журнала на бумаге для судов, работающих в Азовском и Черном морях, из-за затруднения передачи данных затруднена в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы.

Действующее законодательство предполагает, что все суда, оснащенные техническими средствами контроля, обязаны вести электронный промысловый журнал, в котором фиксируются сведения о вылове водных биоресурсов и судовых операциях.

Исключение предусмотрено только для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. С 29 мая 2024 года в водах Черного и Азовского морей судам разрешено вести бумажный журнал или использовать электронную форму с подписью капитана. Этот порядок действует до 1 января 2026 года.

Продление действия исключения авторы аргументировали тем, что в регионе на протяжении долгого времени отмечается отсутствие всех видов связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Это делает электронную отчетность невозможной, грозит остановкой промысла и «в конечном итоге может стать причиной ликвидации ряда крупнейших в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбодобывающих организаций и создания социальной напряженности».

