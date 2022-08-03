В августе из Санкт-Петербурга в Геленджик пустят автобусные рейсы
Общество
03.08.2022 21:29
Автобусные рейсы по новому маршруту организуют по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова. Такое решение связано с временной приостановкой авиасообщения между городами и отсутствием железнодорожной связи.
Первый автобус отправится из Санкт-Петербурга в Геленджик 12 августа. Автобус будет ездить на курорт по пятницам в 23:00 с автовокзала на набережной Обводного канала. Время в пути составит 38 часов.
Из Геленджика в Санкт-Петербург автобус будет отправляться по понедельникам в 16:00.
Стоимость билета для взрослых составит 6,5 тыс. рублей, для детей — 3 тыс. 250 рублей. Маршрут автобуса пройдет через Горячий Ключ и Архипо-Осиповку, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса» в Telegram.
Читайте также: в августе запустят несколько дополнительных автобусных рейсов из Москвы в Геленджик.
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