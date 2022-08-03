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В августе из Санкт-Петербурга в Геленджик пустят автобусные рейсы

Общество
03.08.2022 21:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-avguste-iz-sankt-peterburga-v-gelendzhik-pustyat-avtobusnye-rejsy
В августе из Санкт-Петербурга в Геленджик пустят автобусные рейсы
Фото unsplash.com

Автобусные рейсы по новому маршруту организуют по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова. Такое решение связано с временной приостановкой авиасообщения между городами и отсутствием железнодорожной связи.

Первый автобус отправится из Санкт-Петербурга в Геленджик 12 августа. Автобус будет ездить на курорт по пятницам в 23:00 с автовокзала на набережной Обводного канала. Время в пути составит 38 часов.

Из Геленджика в Санкт-Петербург автобус будет отправляться по понедельникам в 16:00.

Стоимость билета для взрослых составит 6,5 тыс. рублей, для детей — 3 тыс. 250 рублей. Маршрут автобуса пройдет через Горячий Ключ и Архипо-Осиповку, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса» в Telegram.

Читайте также: в августе запустят несколько дополнительных автобусных рейсов из Москвы в Геленджик.

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