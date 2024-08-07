В атриуме аэропорта Сочи растет более 12 тыс. растений

Воздушная гавань юга России на пике сезона принимает до 60 тыс. пассажиров в сутки. Она считается самым зеленым аэропортом в России.

В аэропорте Сочи айва растет прямо у входа, плоды растения похожи на яблоки, созреют они в октябре. В самом аэропорту растут агавы, как символ субтропиков. Они напоминают туристам об отдыхе перед вылетом в родные города.

«Вечнозеленый сад под открытым небом расположен в чистой зоне аэропорта. Здесь пассажиры могут провести время, расположиться на удобных шезлонгах и посидеть на скамейках и у фонтана», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Атриум ― субтропический рай. Здесь растет более 12 тыс. растений 65 различных видов. Можно полюбоваться агавой, яркими цветами виолы и туями.

Все, что встречается в субтропиках, ― растет в аэропорту. Кустарники мирта, можжевельник, кипарис, кизильник, даже экзотика в виде гималайского кедра и японской камелии. Еще украшает территорию олеандр. Растение сейчас цветет.

«У нас 20 га в общей сложности зеленых насаждений. Мы ими гордимся. Мы являемся визитной карточкой города-курорта Сочи, который славится своим дендрарием, пользуется спросом нацпарк», ― отмечает управляющий директор Международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.

Ворота в сад всегда открыты, как и мексиканский уголок в Дендрарии.

«Цветут несколько видов растений. Среди них пальма вашингтония нитеносная с кружевным соцветием, юкка алоэлистная и юкка шотти, дазилирион. Принцессой этого бала является агава американская, которая выкинула цветонос высотой выше 6 м», ― говорит ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Сейчас в Сочи пик сезона, до спада еще далеко. Аэропорт курорта полон туристов. По красоте ― он считается одним из самых зеленых в стране.

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