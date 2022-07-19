В Астраханской области обустроят два туристических маршрута
Общество
19.07.2022 17:18
Новые маршруты откроют в природном парке «Баскунчак» в конце года. Их обустроят в рамках регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
Планируется запустить туристические тропы «К пещерам балки Шаровская» и «К соляным выломам озера Баскунчак». Строители установят на маршруте мачту видеонаблюдения, смотровую беседку, лестницу для спуска. Кроме того, для путешественников на машине появится автомобильная стоянка.
В 2021 году на территории природного парка уже обустроили туристические маршруты «К соленым источникам» и «Экскурсия на кордонную балку». После этого количество посетителей увеличилось до 6 тыс. человек, сообщает «Астрахань 24».
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