В Астрахани столкнулись пожарная машина и маршрутка, погиб сотрудник МЧС

Авария произошла 30 ноября в 19:10 на перекрестке переулка Ишимбаевского и улицы Комсомолькой в Трусовском районе Астрахани.

По предварительным данным, пожарная машина ехала на вызов о пожаре и столкнулась с маршруткой, в которой находились девять человек, из них три ребенка. В пожарной машине были трое сотрудников ГКУ «Волгоспас».

В результате ДТП погиб 19-летний сотрудник противопожарной службы. Пострадали 11 человек, в том числе 3 мальчика в возрасте 15, 10 и 8 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

По факту аварии возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Читайте также: в Красноармейском районе фура врезалась в большегруз, один человек погиб.