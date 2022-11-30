В Астрахани столкнулись пожарная машина и маршрутка, погиб сотрудник МЧС
Происшествия
30.11.2022 21:31
Авария произошла 30 ноября в 19:10 на перекрестке переулка Ишимбаевского и улицы Комсомолькой в Трусовском районе Астрахани.
По предварительным данным, пожарная машина ехала на вызов о пожаре и столкнулась с маршруткой, в которой находились девять человек, из них три ребенка. В пожарной машине были трое сотрудников ГКУ «Волгоспас».
В результате ДТП погиб 19-летний сотрудник противопожарной службы. Пострадали 11 человек, в том числе 3 мальчика в возрасте 15, 10 и 8 лет. Всех пострадавших госпитализировали.
По факту аварии возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
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