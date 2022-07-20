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В «Артеке» прошло первое собрание нового движения детей и молодежи

Общество
20.07.2022 16:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-arteke-proshlo-pervoe-sobranie-novogo-dvizheniya-detej-i-molodezhi
Видео t.me/kseniarazuvaeva

На учредительном собрании Всероссийского движения детей и молодежи в международном детском центре «Артек» 20 июля утвердили устав организации.

Далее должны быть сформированы региональные отделения. Затем состоится съезд, на котором определят название движения. Возраст участников — от 6 до 18 лет.

«Российский союз молодежи не только поддерживает инициативу создания движения детей, но и стал учредителем новой федеральной организации. Верю, что опыт предыдущей деятельности Российского движения школьников будет улучшен, и движение станет массовым. В Краснодарском крае также будет создано региональное отделение движения детей и молодежи», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» председатель Краснодарской региональной общественной организации «Российский союз молодежи» Аскер Тюрин.

Инициатива создания этого движения исходит от самих детей. Ранее на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» семиклассница предложила Владимиру Путину подумать об «общем детском движении». Президент поддержал эту идею. Более того, Путин согласился стать главой Наблюдательного совета нового движения.

«Создание Всероссийского движения детей и молодежи — своевременная и очень важная инициатива, которая позволит объединить усилия взрослых и детей в рамках одной идеологии на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, таких как патриотизм, любовь к родине, стремление к исполнению долга перед самим собой, семьей и Отечеством. Только в таком контексте мы можем говорить об успешном воплощении программы воспитания подрастающего поколения» — подчеркнул директор ВДЦ «Орленок», председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.

Читайте также: Владимир Путин 14 июля подписал документ о создании Всероссийского движения детей и молодежи.

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