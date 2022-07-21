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В Армавирском государственном педагогическом университете прошло вручение дипломов

Общество
21.07.2022 10:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavirskom-gosudarstvennom-pedagogicheskom-universitete-proshlo-vruchenie-diplomov
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае стало больше дипломированных тренеров по самбо. Такую специальность можно получить в АГПУ.

Первым 32 выпускникам этого направления документы о высшем образовании вручил заместитель министра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев. Учителя-самбисты теперь будут работать в школах региона.

«В рамках проекта «Самбо в школу», который активно реализуется в Краснодарском крае, очень востребованы работники такой квалификации. Более 700 школ в регионе реализуют этот проект, и все заинтересованы, чтобы были выпускники, которые обладают необходимыми знаниями», — отметил Сергей Мясищев.

Большинство выпускников образовательной программы «Физическая культура» — победители первенств мира по самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. Также среди тренеров есть мастера спорта международного класса. Такие кадры на Кубани без работы не останутся, подчеркнули на мероприятии. В общеобразовательных учреждениях края готовы трудоустроить дипломированных тренеров для реализации программы «Самбо в школу».

Читайте также: в Армавире прошел финал летней Спартакиады учащихся России по самбо.

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