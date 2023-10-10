В Армавире вылечат лебедя с поломанным крылом из городского парка

Птицу с поврежденным крылом заметили в парке «Городская роща» у лодочной станции. Неравнодушные местные жители обратились за помощью к местным властям через социальные сети.

К счастью, сотрудники мэрии Армавира отреагировали на просьбу граждан и позаботились о лебеде из парка.

Сотрудники ветеринарного управления забрали травмированную птицу на лечение. После реабилитации лебедя вернут в естественную среду обитания, сообщает Муниципальный центр управления Армавира.

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