Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Армавире вылечат лебедя с поломанным крылом из городского парка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-vylechat-lebedya-s-polomannym-krylom-iz-gorodskogo-parka
В Армавире вылечат лебедя с поломанным крылом из городского парка
Фото МЦУ Армавира

Птицу с поврежденным крылом заметили в парке «Городская роща» у лодочной станции. Неравнодушные местные жители обратились за помощью к местным властям через социальные сети.

К счастью, сотрудники мэрии Армавира отреагировали на просьбу граждан и позаботились о лебеде из парка.

Сотрудники ветеринарного управления забрали травмированную птицу на лечение. После реабилитации лебедя вернут в естественную среду обитания, сообщает Муниципальный центр управления Армавира.

Читайте также: переходящего оживленное шоссе молодого лебедя спасли в Анапе. Птица еще не умела летать.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях