В Армавире в этом году расширили формат ежегодных Духовно-образовательных чтений

К традиционной программе добавились парламентские встречи, где депутаты города и представители епархии вместе разбирали актуальные вызовы и искали практичные решения. Такой диалог нацелен на будущее и показывает, что малые города становятся точками роста для всей страны.

Специальным гостем пленарного заседания стала журналист Анна Шафран. Она подчеркнула, что именно небольшие города способны стать опорой для возрождения страны и формирования общественного осмысления происходящего.

Новым для Чтений стало обсуждение миссии в сети — непростой, но необходимой темы. Участники говорили о том, как современные цифровые инструменты помогают выстраивать диалог с молодой аудиторией и вести просветительскую работу там, где сегодня проходит значительная часть общения.

