В Армавире участились кражи декоративных растений и цветов с городских клумб

Чаще всего пропадают бегонии, розы и лаванда. Насаждения исчезают ночью. Утром по камерам видеонаблюдения хозяева клумб даже узнают соседей, которые с корнями зеленых насаждений убегают.

«В Армавире участились случаи кражи растений, которые местные жители высаживают для озеленения территории перед своими дворами. Делают это, судя по видео с камер наблюдения, пенсионеры. Приходят и целыми семьями, даже приводят внуков. На улице Новороссийской уже украли котовник», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Чернышова.

Оборвали и лаванду. Хозяйка этой территории рассказала, что здесь готовится к открытию офис. Она хотела облагородить территорию ― высадить не редкие, но красивые растения. Их уже начали похищать. Пенсионеры вырывают все с корнем. Стоимость растений невелика ― от 50 до 300 рублей. Случаев хищения только на этих 5 метрах за последние три месяца было около 10. Жители города высказались о проблеме.

«Не замечала такого. У нас во дворе никто не делает такого. Я тут недалеко живу», ― делится жительница Армавира Наталья Клизунова.

«Сажают люди туи, елки, цветы. Все вырывается с корнем, видно, пересаживают себе. Это регулярно происходит. На кладбище вообще воруют все, что можно», ― рассказывает жительница Армавира Ирина Адамян.

«Хозяйка этой территории рассказывает, что собирается и дальше ее озеленять, несмотря ни на что. Она уже закупает новые растения, чтобы было красиво», ― говорит Чернышова.

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