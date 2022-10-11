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В Армавире стартовали всекубанские соревнования по фигурному катанию

Спорт
11.10.2022 11:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-startovali-vsekubanskie-sorevnovaniya-po-figurnomu-kataniyu
Видео канала «Кубань 24»

Это второй турнир в краевом календаре. Первый — традиционный «Бархатный сезон» — прошел в середине сентября в Кореновске.

В Армавире фигуристы продемонстрируют, как поработали над своими программами за прошедший месяц.

«Дети за это время психологически окрепнут, и другие звездочки уже придут. Кто-то попробует себя на этом соревновании, а кто-то придет на следующее. Но турнир будет уже интереснее. Я скажу, что он уже конкурентоспособный», — сказала директор СШОР Краснодарского края по фигурному катанию Галина Ворпотинская.

Сезон в фигурном катании набирает обороты. В конце октября кубанцы примут участие в домашнем этапе Гран-при России в Сочи. В середине ноября там же пройдет турнир на призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова. А в конце декабря год завершится командным первенством Кубани в Кореновске.

Автор:
Максим Герасин
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