В Армавире полицейские помогли пенсионерке найти iPhone в стиральной машине

Пожилая жительница Армавира обратилась в полицию с заявлением о потере телефона марки iPhone.

Женщина была уверена, что потеряла смартфон на кладбище. По ее словам, она звонила на свой номер с телефона соседки, вызов шел, но трубку никто не взял. Пенсионерка попросила помочь найти телефон.

Следователь использовал сервис геолокации и установил, что смартфон находится по адресу места жительства пенсионерки. Полицейский прибыл на место и начал звонить на номер заявительницы. Он услышал звук входящего звонка и скоро обнаружил потерянный телефон в стиральной машине.

Пенсионерка пояснила, что сложила в машинку вещи, в которых была во время уборки на кладбище, и не заметила, что вместе с одеждой отправила в стирку и телефон. Так как она думала, что потеряла гаджет на кладбище, искать телефон в доме не стала.

Пенсионерка поблагодарила полицейских за помощь, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

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