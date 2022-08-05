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В Армавире начали ремонтировать аварийный участок дамбы

Общество
05.08.2022 17:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-nachali-remontirovat-avarijnyj-uchastok-damby
В Армавире начали ремонтировать аварийный участок дамбы
Фото armvest.ru

С 6 августа подрядная организация приступит к реконструкции защитного сооружения в Старой Станице.

Участок длиной в 400 м отремонтируют в 3 этапа. Ремонтные работы проведут согласно проектной документации. На основании порубочного билета вырубят деревья на ближней к реке Кубань стороне дамбы. После завершения реконструкции подрядчик высадит молодые деревья. Работы планируют завершить в 2023 году.

Для защиты Армавира на реках Кубань и Уруп действуют четыре дамбы. Их протяженность составляет более 20 км. Все они, за исключением аварийного участка в Старой Станице, находятся в удовлетворительном состоянии и способны выдержать подъем уровня воды до опасной отметки, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в июле приступили к капитальному ремонту защитных дамб на реках.

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