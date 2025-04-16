В Армавире на двое суток арестовали лихача, устроившего гонку с ДПС

Дорожный инцидент произошел 12 апреля около 14:20 на пересечении улиц Маркова и Черноморская.

Сотрудники полиции заметили автомобиль Mercedes-Benz G-Class, водитель которой нарушал правила, и потребовали остановить машину. Нарушитель проигнорировал законное требование об остановке и попытался скрыться.

Началось преследование, во время которого водитель внедорожника несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения, пересек железнодорожные пути в неположенном месте, из-за чего повредил машину.

В отношении водителя составили три административных протокола. Внедорожник задержали и поместили на стоянку. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции суд отправил водителя на два дня в спецприемник, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

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Полицейские отправились в погоню. Водитель не справился с управлением, иномарка съехала с проезжей части и врезалась в забор дома на улице 8 Марта. За рулем оказался 16-летний девятиклассник. Также в машине находилась 20-летняя пассажирка. Оба получили травмы.

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