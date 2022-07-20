В Армавире мошенник выманил у ветерана Великой Отечественной войны 500 тыс. рублей

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Злоумышленник позвонил 95-летней женщине на домашний телефон и, представившись сотрудником полиции, заявил, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице.

Мошенник сообщил, что нужны вещи и деньги на срочную дорогостоящую операцию для дочки потерпевшей. Пенсионерка все подготовила и передала аферисту. Обман раскрылся через несколько часов, когда дочь вернулась домой. В этой ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

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