В Армавире мошенник выманил у ветерана Великой Отечественной войны 500 тыс. рублей
Происшествия
20.07.2022 11:51
Злоумышленник позвонил 95-летней женщине на домашний телефон и, представившись сотрудником полиции, заявил, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице.
Мошенник сообщил, что нужны вещи и деньги на срочную дорогостоящую операцию для дочки потерпевшей. Пенсионерка все подготовила и передала аферисту. Обман раскрылся через несколько часов, когда дочь вернулась домой. В этой ситуации уже разбираются правоохранительные органы.
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