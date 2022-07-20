Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Армавире мошенник выманил у ветерана Великой Отечественной войны 500 тыс. рублей

Происшествия
20.07.2022 11:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-moshennik-vymanil-u-veterana-velikoj-otechestvennoj-vojny-500-tys-rublej
Фото t.me/krd_tipich_ru

Злоумышленник позвонил 95-летней женщине на домашний телефон и, представившись сотрудником полиции, заявил, что ее дочь попала в аварию и находится в больнице.

Мошенник сообщил, что нужны вещи и деньги на срочную дорогостоящую операцию для дочки потерпевшей. Пенсионерка все подготовила и передала аферисту. Обман раскрылся через несколько часов, когда дочь вернулась домой. В этой ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

Читайте также: в Краснодаре с начала года зарегистрировали более 2,2 тыс. дистанционных преступлений.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях