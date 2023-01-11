В Армавире четырех работников бронетанкового завода осудили за кражу деталей

Александра Ганченкова, Константина Папшева, Евгения Кондратова и Сергея Савченко признали виновными в хищении имущества. Их незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Папшева и Савченко также признали виновными в покушении на контрабанду материалов, используемых для создания военной техники.

Суд установил, что с апреля 2016 года по октябрь 2020 года четверо сотрудников АО «81 БТРЗ» похищали заводское имущество. При помощи тайников в служебных грузовых автомобилях они вывезли с предприятия детали к дизельным двигателям на общую сумму 555,2 тыс. рублей.

Савченко по договоренности с Папшевым, который в тот момент находился в Челябинской области, попытался незаконно продать вывезенные с завода детали покупателям, находящимся за пределами РФ. Им не удалось этого сделать. Автомобиль, на котором везли детали, похищенные с бронетанкового завода, задержали, а детали изъяли.

Кроме того, Савченко вместе с неизвестным лицом украл с территории армавирского бронетанкового завода 140 защитных стекол на общую сумму 717,2 тыс. рублей. Похищенные детали они продали.

Во время судебного заседания свою вину в совершенном преступлении признал только Папшев. Остальные вину не признали или признали частично.

Армавирский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела и назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы: Савченко — 4,5 года, Папшеву — 3 года, Кондратову — 2,5 года, Ганченкову — 2 года 11 месяцев. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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