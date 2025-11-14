В Армавире будут судить трусливого грабителя, удравшего из аптеки

Инцидент произошел в одной из аптек на улице Розы Люксембург в Армавире.

По данным следствия, 25-летний мужчина зашел в аптеку и потребовал у фармацевта отдать деньги из кассы. Там в этот момент находилось 15 тыс. рублей. Фармацевт отказала. Тогда мужчина вытащил из кармана нож и снова потребовал деньги. Женщина нажала тревожную кнопку. Это напугало злоумышленника, он бросился бежать и по пути выбросил нож.

Далеко уйти мужчине не удалось. Его задержали полицейские и сотрудниками охраны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Оно передано в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

