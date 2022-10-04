В Армавире будут судить местного жителя, жестоко избившего семейную пару
Нападение на супружескую пару в садовом товариществе Армавира произошло 5 декабря 2021 года. Подозреваемый в жестоком избиении 48-летний местный житель находится под стражей.
По данным следствия, подозреваемый подошел к автомобилю подъехавшей к даче супружеской пары и набросился на водителя. Он избил мужчину металлическим предметом, а после нанес тяжкие телесные повреждения его супруге. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия.
В настоящее время расследование уголовного дела завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», потерпевшие получили тяжелые травмы, женщина впала в кому. В момент нападения в машине находилась их 7-летняя дочь, девочка спала и не видела происходящего. Нападавшего спугнула подъехавшая машина. По словам адвоката потерпевших, конфликта с соседом у семьи не было. Подозреваемый скрывался от полиции три месяца. Его задержали 16 марта в Сочи.
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