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В Армавире арестовали мужчину, который развратил девочку на ж/д мосту

Происшествия
30.09.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-arestovali-muzhchinu-kotoryj-razvratil-devochku-na-zh-d-mostu
В Армавире арестовали мужчину, который развратил девочку на ж/д мосту
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрел Армавирский городской суд. Подозреваемого поместили под стражу на два месяца.

В суде мужчина возражал против заключения под стражу, просил избрать домашний арест. Суд арестовал подозреваемого на срок до 28 ноября включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире 27 сентября на улице Мира 45-летний мужчина совершил в отношении 12-летней девочки развратные действия. Она смогла сбежать и рассказала о произошедшем матери. Возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.

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