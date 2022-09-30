В Армавире арестовали мужчину, который развратил девочку на ж/д мосту
Происшествия
30.09.2022 12:49
Ходатайство об избрании меры пресечения рассмотрел Армавирский городской суд. Подозреваемого поместили под стражу на два месяца.
В суде мужчина возражал против заключения под стражу, просил избрать домашний арест. Суд арестовал подозреваемого на срок до 28 ноября включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире 27 сентября на улице Мира 45-летний мужчина совершил в отношении 12-летней девочки развратные действия. Она смогла сбежать и рассказала о произошедшем матери. Возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали.
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