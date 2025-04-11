В Армавире 8 человек осудили за организацию 3 незаконных казино

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установили, что в январе 2024 года 30-летняя девушка и ее 39-летний знакомый организовали азартные игры в интернете на территории Армавира. Для проведения игр злоумышленница создала организованную группу — в нее также пошли 6 женщин.

Организатор распределила между участниками роли, согласно которым руководила группой и контролировала всех остальных участников, а также распределяла полученные доходы. Кроме того, девушка была администратором заведений, расположенных в Армавире. Остальные женщины предоставляли доступ игрокам к ресурсам системы заведения, получали ставки, выплачивали выигрыш и вели отчетность, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Незаконные казино работали в арендованных помещениях на улицах Сочинской, Ленина и Советской Армии с января по июнь 2024 года.

Возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, материалы передали в суд. Подсудимых признали виновными и назначили наказания от 3 лет лишения свободы условно до 3 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Мужчине назначили штраф в 1,1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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