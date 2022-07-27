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В Апшеронском районе «черные лесорубы» спилили 43 дуба почти на 12 млн рублей

Происшествия
27.07.2022 21:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-chernye-lesoruby-spilili-43-duba-pochti-na-12-mln-rublej
В Апшеронском районе «черные лесорубы» спилили 43 дуба почти на 12 млн рублей
Фото пресс-службы министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Незаконную вырубку леса выявили в Маратукском участковом лесничестве. Инспектор зафиксировал нарушение во время патрулирования территории.

Всего в лесу незаконно срубили 43 дуба общим объемом 63,99 кубометров древесины. Общий ущерб окружающей среде составил 11,9 млн рублей.

Материалы о незаконной вырубке леса направили в районный отдел МВД. За незаконную вырубку деревьев на сумму более 5 тыс. рублей предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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