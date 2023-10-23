В Апшеронске заметили подозрительных людей, выкопавших гроб из старой могилы

Местные жители заметили, что 20 октября неизвестные выкопали гроб из могилы на старом кладбище на улице Свердлова и рассказали об этом в редакцию районной газеты.

По их словам, люди достали гроб из земли, а могилу обратно закопали. Очевидцы обеспокоились, не повлияет ли этот мистический поступок на экологическую обстановку в микрорайоне.

В мэрии Апшеронска уточнили, что эксгумация на старом кладбище была согласована. Ее выполнили для перезахоронения умершего в другом населенном пункте.

Власти подчеркнули, что эти действия не угрожают местной экологии. Работы проводили в могиле 1962 года, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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