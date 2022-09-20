В Апшеронске псевдо-ветеринар собирался лечить животных порохом
Происшествия
20.09.2022 10:33
В доме 65-летнего жителя Апшеронска правоохранители нашли 500 г бездымного пороха. Мужчина утверждал, что собирается лечить им животных.
По данным следствия, горожанин хранил в своем доме пакет с бездымным порохом. Незаконно приобретенное вещество массой 500 граммов якобы досталось ему в наследство от отца. Боеприпас мужчина собирался применять в лечении домашних животных.
Возбуждено уголовное дело. Пенсионера обвиняют в незаконном хранении, приобретении, передаче, сбыте, перевозке или ношении взрывчатых веществ. На период следствия псевдо-ветеринар находился под подпиской о невыезде.
Позже уголовное дело было передано в суд. Мужчине грозит до пяти лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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