Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Апшеронске пройдет профилактическая акция «День здоровья»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronske-projdet-profilakticheskaya-aktsiya-den-zdorovya
В Апшеронске пройдет профилактическая акция «День здоровья»

Ее приурочили ко Всероссийской неделе профилактики заболеваний эндокринной системы. Пройти бесплатное медобследование можно будет 27 мая в апшеронской ЦРБ.

Жители Апшеронска получат возможность провести комплексное обследование, включающее проверку зрения, состояния сердечно-сосудистой системы, определение индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, экспресс-анализ для определения уровня холестерина и глюкозы в крови, спирометрию, ЭКГ и флюорографию. Также прием проведут врачи узких специальностей.

Чтобы пройти медобследование, при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС. Всего с начала 2023 года в Краснодарском крае провели 18 «Дней здоровья», в них приняли участие более 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: рак легких — симптомы и прогнозы.

Статьи
Сколько хранить: врач рассказала, как не отравиться роллами, оставшимися после ужина
Сколько хранить: врач рассказала, как не отравиться роллами, оставшимися после ужина
Сколько можно носить ежедневные контактные линзы?
Сколько можно носить ежедневные контактные линзы?
Рак легких: симптомы и прогнозы
Рак легких: симптомы и прогнозы
Что известно о предполагаемой атаке беспилотника в центре Краснодара?
Что известно о предполагаемой атаке беспилотника в центре Краснодара?
«Ленивый» холодец: простой рецепт непростого блюда
«Ленивый» холодец: простой рецепт непростого блюда
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях