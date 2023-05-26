В Апшеронске пройдет профилактическая акция «День здоровья»

Ее приурочили ко Всероссийской неделе профилактики заболеваний эндокринной системы. Пройти бесплатное медобследование можно будет 27 мая в апшеронской ЦРБ.

Жители Апшеронска получат возможность провести комплексное обследование, включающее проверку зрения, состояния сердечно-сосудистой системы, определение индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, экспресс-анализ для определения уровня холестерина и глюкозы в крови, спирометрию, ЭКГ и флюорографию. Также прием проведут врачи узких специальностей.

Чтобы пройти медобследование, при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС. Всего с начала 2023 года в Краснодарском крае провели 18 «Дней здоровья», в них приняли участие более 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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