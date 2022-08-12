В Анапе запустили мобильное приложение для жителей и туристов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В приложении «Моя Анапа» можно посмотреть фотографии, 3D-панорамы с высоты птичьего полета и узнать о достопримечательностях курорта.

В программе можно вызвать такси или проложить маршрут до нужного места. Там собрана вся необходимая информация — новости и мероприятия города. Также в приложении есть полный каталог анапских пляжей.

В разделе «Туристические маршруты» пользователи найдут аудиогида, с которым можно отправиться на прогулку по Анапе. Уже представлен экомаршрут по Бугазской косе. Разрабатываются маршруты вдоль моря с картами и навигатором.

Экстренные и штормовые предупреждения от ЕДДС будут поступать через раздел «Сообщения».

В программе все желающие могут направить свои предложения по улучшению жизни на курорте. Сейчас работает стартовая версия, она будет дополняться информацией. Приложение можно найти в Google Play и App Store по названию «Моя Анапа» или скачать по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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