В Анапе высадили кипарисовую аллею

Вдоль реки Анапки 27 ноября высадили 17 саженцев кипариса, которые пять лет назад взяли с обмелевшего участка озера Сукко.

В течение пяти лет саженцы набирались сил в питомнике. Теперь специалисты подобрали для них участок возле реки с подходящими для болотных кипарисов природными условиями.

Почву удобрили специальным грунтом на основе торфа. Ухаживать за растениями будут сотрудники питомника. В ближайшее время сделают подвязку.

В высадке приняли участие вице-мэр Анапы Наталья Рябоконь, заместитель председателя Совета депутатов курорта Владимир Пономарев, депутат ЗСК Алексей Аксенов, Почетный гражданин Анапы, ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, депутаты, волонтеры, военнослужащие, представители минприроды края, молодежных организаций.

Кипарисы могут жить в течение 300 лет. В высоту они вырастают до 30-35 м. На базе питомника подготовили еще несколько десятков саженцев болотных кипарисов. Их планируют высадить на других участках муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2020 года из-за засухи в Анапе обмелело Кипарисовое озеро. Это позволило сеянцам приняться и укрепиться в почве. В итоге в главный зеленый питомник Анапы отправили 153 сеянца кипариса.

Подпишись, здесь всегда интересно.