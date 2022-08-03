В Анапе второклассник может побить мировой рекорд Гиннесса по упражнению на пресс

Фото ТРК «Анапа Регион»

Воспитанник школы олимпийского резерва Георгий Давтян сделал 3 тыс. 100 повторений пресса за 2 часа 10 минут. Это является мировым рекордом.

Однако результат пока не зарегистрировали. Родители мальчика уже подали заявку.

В четыре года Георгия записали в секцию карате. Он тренируется каждое утро. На данный момент юный спортсмен завоевал 60 медалей, сообщает ТРК «Анапа Регион».

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