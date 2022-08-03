В Анапе второклассник может побить мировой рекорд Гиннесса по упражнению на пресс
Спорт
03.08.2022 13:42
Воспитанник школы олимпийского резерва Георгий Давтян сделал 3 тыс. 100 повторений пресса за 2 часа 10 минут. Это является мировым рекордом.
Однако результат пока не зарегистрировали. Родители мальчика уже подали заявку.
В четыре года Георгия записали в секцию карате. Он тренируется каждое утро. На данный момент юный спортсмен завоевал 60 медалей, сообщает ТРК «Анапа Регион».
Читайте также: кубанец установил новый мировой рекорд по пульсирующим отжиманиям на брусьях.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ