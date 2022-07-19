В Анапе в приюте для бездомных животных опровергли слухи о гнилом мясе и самодеятельной стерилизации

Фото vk.com/dobrymiranapa

Видеозаписи из якобы анапского приюта для животных АНО «Добрый мир» распространили в соцсетях 17 июля.

На кадрах видны ведра с протухшей кашей и испорченным мясом, которыми, по словам автора ролика, в приюте кормят животных. Также видео демонстрирует личинки мясных мух в пакетах с мясными продуктами в морозильных камерах. Второе видео, предположительно, сняли в медблоке, где стерилизуют животных. Авторы ролика сообщили об антисанитарии и отсутствии специального образования у сотрудника приюта, проводящего животным ветеринарные операции.

Видеозаписи вызвали большой эмоциональный отклик у пользователей соцсетей. Впрочем, некоторые усомнились, что на кадрах именно приют «Добрый мир». Утром 18 июля администрация благотворительного заведения дала официальный ответ на обвинения в нарушениях содержания животных.

«На днях, из приюта для бездомных животных города Анапа были уволены сотрудники за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и систематическое пьянство. Потеря крыши над головой и достойной зарплаты сподвигли этих горе-работников создать фейковый материал, не подтвержденный фактами, якобы о нарушениях в нашем приюте. Ситуацией воспользовались пвсевдоволонтеры и анапские интернет-ресурсы, для которых скандальный рейтинг важнее чести, достоинства и репутации», — говорится в сообщении.

Администрация приюта подала заявление в прокуратуру.

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