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В Анапе в новогоднюю ночь на свет появились 5 младенцев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-v-novogodnyuyu-noch-na-svet-poyavilis-5-mladentsev
В Анапе в новогоднюю ночь на свет появились 5 младенцев
Фото t.me/anapaofficial

В роддоме Анапы в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 3 мальчика и 2 девочки.

Первым в 0:01 на свет появился мальчик. Новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь в прошлом году родились 53 младенца.

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