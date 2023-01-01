В Анапе в новогоднюю ночь на свет появились 5 младенцев

В роддоме Анапы в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 3 мальчика и 2 девочки.

Первым в 0:01 на свет появился мальчик. Новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь в прошлом году родились 53 младенца.