В Анапе в новогоднюю ночь на свет появились 5 младенцев
Общество
01.01.2023 13:36
В роддоме Анапы в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 3 мальчика и 2 девочки.
Первым в 0:01 на свет появился мальчик. Новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь в прошлом году родились 53 младенца.
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