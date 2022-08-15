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В Анапе у нелегальных фотографов забрали енотов и передали в зоопарк

Происшествия
15.08.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-u-nelegalnyh-fotografov-zabrali-enotov-i-peredali-v-zoopark
В Анапе у нелегальных фотографов забрали енотов и передали в зоопарк
Фото «Кубань 24»

Сотрудники полиции вновь поймали фотографов, которые навязывали отдыхающим за деньги сделать снимки с животными.

Молодых людей ранее уже задерживали за жестокое обращение с животными. В очередной раз их доставили в отделение полиции. Енотов передали в зоопарк.

Назначили экспертизу, чтобы определить состояние здоровья животных. По результатам проверки молодым людям может грозить отнесенность по статье «Жестокое обращение с животными», сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Читайте также: фото с животными на набережной — может ли быть такой бизнес законным.

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