В Анапе у нелегальных фотографов забрали енотов и передали в зоопарк

Фото «Кубань 24»

Сотрудники полиции вновь поймали фотографов, которые навязывали отдыхающим за деньги сделать снимки с животными.

Молодых людей ранее уже задерживали за жестокое обращение с животными. В очередной раз их доставили в отделение полиции. Енотов передали в зоопарк.

Назначили экспертизу, чтобы определить состояние здоровья животных. По результатам проверки молодым людям может грозить отнесенность по статье «Жестокое обращение с животными», сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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