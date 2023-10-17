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В Анапе суд закрыл контактный зоопарк «Мир животных»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-sud-zakryl-kontaktnyj-zoopark-mir-zhivotnyh
В Анапе суд закрыл контактный зоопарк «Мир животных»
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Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в зоопарке «Мир животных», который находится на улице Горького на территории парка 30-летия Победы.

Во время проверки прокуратура установила, что зоопарк работает без соответствующей лицензии. На основании этого прокуратура направила в суд иск с требованием запретить работу зоопарка.

Анапский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится под контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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