В Анапе суд закрыл контактный зоопарк «Мир животных»

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в зоопарке «Мир животных», который находится на улице Горького на территории парка 30-летия Победы.

Во время проверки прокуратура установила, что зоопарк работает без соответствующей лицензии. На основании этого прокуратура направила в суд иск с требованием запретить работу зоопарка.

Анапский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится под контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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