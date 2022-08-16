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В Анапе стартует первенство России по пляжному волейболу

Спорт
16.08.2022 09:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-startuet-pervenstvo-rossii-po-plyazhnomu-volejbolu
Видео канала «Кубань 24»

На турнире за медали будут бороться спортсмены до 19 лет. Краснодарский край представляют четыре пары.

Хозяева готовились к состязаниям в Краснодаре под руководством тренера краевой сборной Игоря Кашкахи. В Анапу они отправились на поезде. Все кубанские тандемы намерены претендовать на призовые места первенства страны.

«У нас был главный старт — Спартакиада учащихся. Мы там заняли второе место в финале, уступили калужской паре. Это мы готовились основой. А сейчас у нас первенство, которое проходит среди спортсменов до 15, до 17 и до 19 лет», — рассказал тренер сборной Краснодарского края по пляжному волейболу Игорь Кашкаха.

У пляжных волейболистов края сейчас самый разгар сезона. После первенства страны отдыха у них не будет. Те же самые пары отправятся в Москву на Спартакиаду сильнейших, которая пройдет с 22 по 27 августа. На этих соревнованиях кубанским сборникам будет гораздо тяжелее, потому что придется играть с волейболистами значительно взрослее, имеющими за плечами международный опыт.

Автор:
Максим Герасин
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