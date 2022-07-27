В Анапе стартует 13-й этап чемпионата России по пляжному волейболу

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования традиционно проводятся в «Волей Граде». В отличие от предыдущих туров, которые проходили здесь, сейчас будут выступать только женские пары.

Среди спортсменок, конечно, выделяется дуэт Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой. Они на кубанских кортах еще никому не уступали. Решающие встречи турнира пройдут 31 июля.

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