В Анапе стартует 13-й этап чемпионата России по пляжному волейболу
Спорт
27.07.2022 11:41
Соревнования традиционно проводятся в «Волей Граде». В отличие от предыдущих туров, которые проходили здесь, сейчас будут выступать только женские пары.
Среди спортсменок, конечно, выделяется дуэт Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой. Они на кубанских кортах еще никому не уступали. Решающие встречи турнира пройдут 31 июля.
Читайте также: в Анапе провели первенство Южного федерального округа по пляжному волейболу.
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