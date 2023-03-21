В Анапе школьники после уроков гуляли около железной дороги и укладывали на рельсы камни

Школьников, которые оставляли на рельсах посторонние предметы, заметил машинист грузового поезда на перегоне Варениковская — Юровский.

Машинист сообщил об этом диспетчеру станции Темрюкского района, а тот — в дежурную часть Анапского ЛО МВД России на транспорте. Правоохранители выехали на место происшествия и застали группу школьников в возрасте от 10 до 12 лет, двое из которых выкладывали камни на рельсы. Установили, что все подростки учатся в средней школе села Юровка. Школьники признались, что отправились после уроков посмотреть на поезда. По словам детей, им было интересно, что будет с камнями, когда на них наедет поезд.

С детьми и их родителями провели профилактическую беседу, во время которой объяснили, что железная дорога не место для игр, сообщает пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Читайте также: в Сочи трое школьников гуляли около железной дороги и камнями разбили окно в электричке.