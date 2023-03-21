Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе школьники после уроков гуляли около железной дороги и укладывали на рельсы камни

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-shkolniki-posle-urokov-gulyali-okolo-zheleznoj-dorogi-i-nakladyvali-na-relsy-kamni
В Анапе школьники после уроков гуляли около железной дороги и укладывали на рельсы камни
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Школьников, которые оставляли на рельсах посторонние предметы, заметил машинист грузового поезда на перегоне Варениковская — Юровский.

Машинист сообщил об этом диспетчеру станции Темрюкского района, а тот — в дежурную часть Анапского ЛО МВД России на транспорте. Правоохранители выехали на место происшествия и застали группу школьников в возрасте от 10 до 12 лет, двое из которых выкладывали камни на рельсы. Установили, что все подростки учатся в средней школе села Юровка. Школьники признались, что отправились после уроков посмотреть на поезда. По словам детей, им было интересно, что будет с камнями, когда на них наедет поезд.

С детьми и их родителями провели профилактическую беседу, во время которой объяснили, что железная дорога не место для игр, сообщает пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте.

Читайте также: в Сочи трое школьников гуляли около железной дороги и камнями разбили окно в электричке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Краснодарские ученые и инженеры планируют спасать берег Таганрога от обрушения в Азовское море
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Уставший водитель КамАЗа сбил пешехода на переходе в одной из станиц Краснодарского края
  4. Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения
  5. Голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи
  6. Слуцкий рассказал, почему в составе ФК «Краснодар» много иностранцев
Прямой эфир
Мы в соцсетях