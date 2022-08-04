В Анапе сделали ремонт в котельной на улице Терской
Общество
04.08.2022 17:03
На курорте продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. По утвержденному комплексному плану в каждой городской и сельской котельной проводят наладку оборудования.
В котельной № 2 на улице Терской, 91, которая принадлежит предприятию «Теплоэнерго», отремонтировали топочную часть одного из котлов, очистили и выполнили калибровку горелок. Также завершают косметический ремонт. Промышленная экспертиза подтвердила, что котел готов к эксплуатации.
В Анапе работают 6 теплоснабжающих организаций и 67 котельных. На модернизацию сетей и оборудования из средств ресурсоснабжающих предприятий, а также из краевого и местного бюджетов выделили 245 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram-канале.
Читайте также: в Абинске большинство котельных и теплосетей готовы к отопительному сезону.
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