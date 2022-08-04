Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе сделали ремонт в котельной на улице Терской

Общество
04.08.2022 17:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-sdelali-remont-v-kotelnoj-na-ulitse-terskoj
В Анапе сделали ремонт в котельной на улице Терской
Фото пресс-службы администрации Анапы

На курорте продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. По утвержденному комплексному плану в каждой городской и сельской котельной проводят наладку оборудования.

В котельной № 2 на улице Терской, 91, которая принадлежит предприятию «Теплоэнерго», отремонтировали топочную часть одного из котлов, очистили и выполнили калибровку горелок. Также завершают косметический ремонт. Промышленная экспертиза подтвердила, что котел готов к эксплуатации.

В Анапе работают 6 теплоснабжающих организаций и 67 котельных. На модернизацию сетей и оборудования из средств ресурсоснабжающих предприятий, а также из краевого и местного бюджетов выделили 245 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram-канале.

Читайте также: в Абинске большинство котельных и теплосетей готовы к отопительному сезону.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях