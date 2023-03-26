В Анапе с 27 марта начнут тестировать светофор возле железнодорожного вокзала
Общество
26.03.2023 15:18
Работы проведут специалисты Управления автомобильных дорог «Черноморье».
По данным ведомства, 27 и 28 марта на светофорном объекте на Симферопольском шоссе у железнодорожного вокзала будут тестировать светофоры для выбора оптимального режима и расчета транспортного потока.
Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».
Читайте также: в Краснодаре в районе нового перехода на Красных Партизан приведут в порядок тротуары и остановки.
Популярные новости
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края