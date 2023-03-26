В Анапе с 27 марта начнут тестировать светофор возле железнодорожного вокзала

Работы проведут специалисты Управления автомобильных дорог «Черноморье».

По данным ведомства, 27 и 28 марта на светофорном объекте на Симферопольском шоссе у железнодорожного вокзала будут тестировать светофоры для выбора оптимального режима и расчета транспортного потока.

Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

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