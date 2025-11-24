В Анапе пьяный дебошир объяснил свой побег от Росгвардии увлечением бегом

Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны от работников букмекерской конторы в городе-курорте

Администратор игорного заведения сообщила, что пьяный посетитель проявлял агрессию, громко ругался нецензурной бранью и провоцировал других клиентов.

На место прибыл наряд вневедомственной охраны. Заметив росгвардейцев, нарушитель попытался покинуть заведение и убежать. Правоохранители быстро задержали мужчину.

Буйным посетителем оказался 33-летний житель Омской области. Позже он объяснил свою попытку побега «увлечением бегом». Приезжего передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

