В Анапе прошел полуфинал конкурса «Лидеры Кубани» по направлению «Инфотех»

Видео канала «Кубань 24»

В 2022 году на участие в краевом конкурсе «Лидеры Кубани» подали заявки рекордное количество желающих — более 10,5 тыс. человек.

Победитель проекта прошлых лет, а ныне наставник Сергей Грабский отметил, что конкурс прогрессирует.

«Его разбили на тематические блоки. Потому что сравнивать айтишника и, например, того, кто занимается физической культурой, в одном треке проблематично. Трек «Инфотеха» идет уже второй год. И я могу сказать, что с теми участниками, которые выиграли в прошлый раз, мы сейчас до сих пор на контакте», — сказал руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.

Сейчас уже присматриваются к новым претендентам на сотрудничество с бюджетными организациями региона, ведь хорошие специалисты IT-сферы сегодня на вес золота.

«Мы живем в век информационных коммуникационных технологий. Все не стоит на месте, постоянно развивается. Поэтому сегодня здесь работодатели будут присутствовать, присматривать. Честно говоря, и я хочу себе присмотреть хорошего программиста», — сообщила начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Оксана Калашникова.

Управленческим кадрам, которые сейчас лишь подрастают, придется решать глобальные задачи.

«Начиная от импотрозамещения и кибербезопасности, до создания новых продуктов, которые, я уверен, перевернут мир. Это нейросеть, искусственный интеллект и так далее. Если мы говорим про текущее состояние IT-сферы, то Кубань сейчас уже сделала большой рывок. Большой драйвер это будет открытие IT-парка», — рассказал первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Денис Бережной.

Сейчас задача полуфиналистов — работать в команде, решать профильные кейсы. Из 100 участников направления «Инфотех» в финале окажутся лишь 10 человек.