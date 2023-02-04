В Анапе прошел масштабный субботник

В городе субботник прошел в Ореховой роще, на улицах Кати Соловьяновой и Северной, а также на территории, где будет создан Императорский парк.

Также навели порядок в скверах Гудовича, Строителей и Космонавтов, на набережной и во многих других общественных пространствах. Горожане убрали мусор, листву, поваленные ветки. В субботнике приняли участие чиновники, депутаты, активисты органов ТОС, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Уборка прошла также во всех сельских округах. Места проведения субботника выбирали сами жители. В Анапском сельском округе около 60 человек привели в порядок парк. В Супсехском на уборку вышло около 60 человек, они наводили порядок в сквере Воинской славы и вдоль трасс. В Благовещенском сельском округе около 50 человек убрали зону лесополосы и пляж. В Виноградном вывозили сухие ветки, убирали сорный мусор в парковой зоне. В Витязевском около 120 человек работали на пляжах и улице Мира.

В Гайкодзорском сельском округе очистили территорию парка и Аллею славы. В Гостагаевском сельском округе убрали стихийные свалки мусора вдоль трасс. Также к субботнику присоединились жители Джигинского, Первомайского и Приморского сельских округов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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