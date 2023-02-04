Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе прошел масштабный субботник

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-proshel-masshtabnyj-subbotnik
В Анапе прошел масштабный субботник
Фото пресс-службы администрации Анапы

В городе субботник прошел в Ореховой роще, на улицах Кати Соловьяновой и Северной, а также на территории, где будет создан Императорский парк.

Также навели порядок в скверах Гудовича, Строителей и Космонавтов, на набережной и во многих других общественных пространствах. Горожане убрали мусор, листву, поваленные ветки. В субботнике приняли участие чиновники, депутаты, активисты органов ТОС, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Уборка прошла также во всех сельских округах. Места проведения субботника выбирали сами жители. В Анапском сельском округе около 60 человек привели в порядок парк. В Супсехском на уборку вышло около 60 человек, они наводили порядок в сквере Воинской славы и вдоль трасс. В Благовещенском сельском округе около 50 человек убрали зону лесополосы и пляж. В Виноградном вывозили сухие ветки, убирали сорный мусор в парковой зоне. В Витязевском около 120 человек работали на пляжах и улице Мира.

В Гайкодзорском сельском округе очистили территорию парка и Аллею славы. В Гостагаевском сельском округе убрали стихийные свалки мусора вдоль трасс. Также к субботнику присоединились жители Джигинского, Первомайского и Приморского сельских округов, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: с пляжей Анапы после шторма убирают выброшенные на берег водоросли и бытовые отходы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
Юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Внимание, фейк: власти Кубани готовятся к военному положению
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
В Краснодаре из-за драки водителя трамвая и пассажира на полчаса остановилось движение на линии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. После смерти супругов от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях