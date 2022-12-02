В Анапе пройдет благотворительная акция «Семейная аллея»

Благотворительную акцию проведут 4 декабря в 11:30 на территории парка Крещения Руси. Принять участие в акции и посадить свое фамильное дерево могут супружеские пары, отмечающие юбилей совместной жизни — 5, 10, 20 и более лет.

Все средства от приобретенных участниками деревьев направят семьям священников, погибших во время военных действий в Херсоне в ноябре. Стоимость деревьев составляет от 5 до 28 тыс. рублей. Выбрать можно крымскую сосну, ель, липу, каркас западный, березу или софору. Возле каждого дерева установят табличку с надписью «Фамильное дерево» и именами супругов.

Принять участие в акции могут желающие из разных городов. Всем, кто приобретет дерево, отправят сертификаты. Чтобы стать участником акции, нужно обратиться к чтецу храма Серафима Саровского Александру Ковальчуку по телефону 8(913)974-72-54, сообщает Анапа Храм.ru

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк Крещения Руси в Анапе создадут рядом с храмом в честь святого Равноапостольного князя Владимира.