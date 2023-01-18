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В Анапе призвали отказаться от крещенских купаний на пляже в Благовещенской из-за шторма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-prizvali-otkazatsya-ot-kreshhenskih-kupanij-na-plyazhe-v-blagoveshhenskoj-iz-za-shtorma
В Анапе призвали отказаться от крещенских купаний на пляже в Благовещенской из-за шторма
Фото sunanapa.ru

Спасатели рекомендовали не выбирать для крещенского омовения пляж станицы Благовещенской в связи с 3-балльным штормом и донным течением.

Православным Анапы, желающим окунуться на Крещение, предложили альтернативные варианты. Окунуться можно на пляже «Высокий берег» в районе Малой бухты, на центральном городском пляже и на берегу Кизилташского лимана у Свято-Никольского храма.

«Во всех этих местах организованы меры безопасности: дежурят спасатели и медики, представители правоохранительных органов и казачества, установлены кабинки для переодевания и точки с горячим чаем и выпечкой», — сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Спасатели призывают жителей и гостей курортного города не подвергать свою жизнь и здоровье опасности.

Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение, читайте здесь

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